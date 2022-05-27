Google’a dijital telif hakkı zorunluluğu geliyor mu? Türkiye için akademisyenler harekete geçti!

Avrupa'daki birçok ülke ile 'telif hakkı' konusunda masaya oturan Google için Türkiye'deki sürecin de hızlandırılması bekleniyor. Akademisyenler de gereken adımların bir an önce atılması gerektiği görüşünde. Dünya genelinde dijital yayıncılar, uzun süredir Google'ı içeriklerini ücretsiz olarak kullanmakla suçluyor ve telif hakkı istiyordu.

TEMSİLCİLERDEN ÇAĞRI GELDİ: SÜRECİ HIZLANDIRIN

Google, Almanya, Macaristan, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İrlanda'da bulunan 300'den fazla basın-yayın organıyla anlaşma imzaladı. Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke telif hakkı kapsamının dışında kaldı. Uygulamanın Türk yayıncılar için ne zaman başlayacağı şimdilik merak konusu.

Sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler de Türkiye için sürecin hızlandırılması gerektiği görüşünde.