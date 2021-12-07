Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Görüntülü görüşme sırasında bir anda belirlen cinsel içerikli mesaj İngiltere'yi karıştırdı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 13:11 Son Güncelleme: 7.12.2021 13:11

Görüntülü görüşme sırasında bir anda belirlen cinsel içerikli mesaj İngiltere'yi karıştırdı

Görüntülü görüşme sırasında bir anda belirlen cinsel içerikli mesaj İngiltere’yi karıştırdı

İngiltere'de, koronayla ilgili röportaj yapmak için bir doktorla yapılan görüntülü konuşmanın videosunu Twitter hesabına yükleyen kanal ortalığı karıştırdı. Videoda görüşme esnasında bir kadının Whatsapp üzerinden cinsel içerikli bir mesaj gönderdiği görüldü.

Hamshire'de bir kliniğe sahip olan ve aşı karşıtılığı ile bilinen Doktor Samuel White, ülkenin yerel bir kanalında röportaja katıldı. Ülkedeki korona uygulamalarının tartışıldığı röportaj daha sonra kanalın sosyal medya ehsabına yüklendi.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ancak video sırasında 'Suzie Sub' isimli bir kadından gelen müstehcen mesaj takipçilerin gözünden kaçmadı. Cinsel içerikli 'zevk' vaadeden mesaja tepkiler gecikmedi. Utanç verici mesajın fark edilmesinden sonra kanal, videoyu silip tekrardan yayımladı. Ancak iş işten geçmişti. Bu sırada ise Doktor White sosyal medya hesabını kapattı.

ALAY KONUSU OLDU

White'ın sözcüsü ise mesaj içerikli videonun bilgisayar korsanları tarafından web sitesine yüklendiği söylendi. Mesajdaki kadının kim olduğu bilinmezken, Twitter'da kullanıcılar yaşananları ti'ye aldı. Kullanıcılar duruma "Belki doktorun vermek istediği bir maske mesajı vardır?", "Peki bunlardan Suzie'nin haberi var mı?" gibi yorumlarda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görüntülü görüşme sırasında bir anda belirlen cinsel içerikli mesaj İngiltere'yi karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA