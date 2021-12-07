Görüntülü görüşme sırasında bir anda belirlen cinsel içerikli mesaj İngiltere’yi karıştırdı

Hamshire'de bir kliniğe sahip olan ve aşı karşıtılığı ile bilinen Doktor Samuel White, ülkenin yerel bir kanalında röportaja katıldı. Ülkedeki korona uygulamalarının tartışıldığı röportaj daha sonra kanalın sosyal medya ehsabına yüklendi.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ancak video sırasında 'Suzie Sub' isimli bir kadından gelen müstehcen mesaj takipçilerin gözünden kaçmadı. Cinsel içerikli 'zevk' vaadeden mesaja tepkiler gecikmedi. Utanç verici mesajın fark edilmesinden sonra kanal, videoyu silip tekrardan yayımladı. Ancak iş işten geçmişti. Bu sırada ise Doktor White sosyal medya hesabını kapattı.