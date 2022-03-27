Barış masası İstanbul’da kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna
savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Ateşkes ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye
'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan ve Putin, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusundamutabık kaldı.
Bu gelişmeyi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri de bir süredir videokonferans yoluyla yürütülen müzakerelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de yüz yüze yapılacağını bildirdi