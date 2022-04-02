Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Görüşmelerde ilerlemeler var
Giriş Tarihi: 2.4.2022

Görüşmelerde ilerlemeler var

Görüşmelerde ilerlemeler var
İstanbul'daki görüşmeye dair Rusya'dan en üst düzey değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın tekliflerine karşı bir yanıt hazırlandığını duyurdu. Lavrov, barış görüşmelerinde ilerlemeler kaydedildiğini de söyledi.

MÜZAKERELER DEVAM ETTİ
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere dün çevrimiçi devam edildi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, garantörlüğe hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da "Türkiye, liderler arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar olacağız" açıklamasını yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Görüşmelerde ilerlemeler var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA