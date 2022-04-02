Görüşmelerde ilerlemeler var

İstanbul'daki görüşmeye dair Rusya'dan
en üst düzey değerlendirme
geldi. Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov,
Ukrayna'nın tekliflerine
karşı bir yanıt hazırlandığını
duyurdu. Lavrov, barış
görüşmelerinde ilerlemeler
kaydedildiğini de söyledi.
MÜZAKERELER DEVAM ETTİ
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere dün çevrimiçi devam edildi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, garantörlüğe hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da "Türkiye, liderler arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar olacağız" açıklamasını yaptı.