Görüşmelerde ilerlemeler var

İstanbul'daki görüşmeye dair Rusya'danen üst düzey değerlendirmegeldi. Rusya DışişleriBakanı Sergey Lavrov,Ukrayna'nın tekliflerinekarşı bir yanıt hazırlandığınıduyurdu. Lavrov, barışgörüşmelerinde ilerlemelerkaydedildiğini de söyledi.Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere dün çevrimiçi devam edildi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, garantörlüğe hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da "Türkiye, liderler arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar olacağız" açıklamasını yaptı.