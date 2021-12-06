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Giriş Tarihi: 6.12.2021 21:45 Son Güncelleme: 6.12.2021 22:15

Görüşmenin detayları belli oldu: Biden, Putin'i yaptırımlar konusunda uyaracak

AA
Görüşmenin detayları belli oldu: Biden, Putin’i yaptırımlar konusunda uyaracak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın video konferans yöntemiyle görüşecek. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal durumunda bunun ekonomik sonuçları hakkında uyaracağını söyledi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere yarınki Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını aktaran yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek." ifadesini kullandı.

Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.

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Görüşmenin detayları belli oldu: Biden, Putin'i yaptırımlar konusunda uyaracak
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