Gözler Glasgow İklim Zirvesi’nde

İskoçya
'nın Glasgow
kentinde önceki gün başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek olan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), 'Dünya için son şansımız' olarak tanımlanıyor. BBC'nin haberine göre konferansa dünya liderlerinin yanı sıra 30 bin kişi katılacak. COP26'nın resmi hedefleri dört maddede özetleniyor: 1) Tüm ülkelerin 2050 yılına kadar net sıfır taahhüdünde bulunması ve küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefine yönelik çalışmaların başlaması. 2) İnsanları ve doğal yaşam alanlarını korumak için işbirliklerinin gerçekleşmesi. 3) İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları için zengin ülkelerden fon sunulması. 4) Paris İklim Anlaşması
'nı işler hale getirmek üzere yazılan Paris Kurallar Kitabı'nın tamamlanması.