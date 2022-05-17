Gözler Türkiye’de! Finlandiya başbakanından flaş açıklama

"UKRAYNA DURUMU BU GELİŞMEYİ PERÇİNLEDİ"

Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Rusya-Ukrayna savaşıyla güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık." diye konuştu.