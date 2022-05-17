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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:12 Son Güncelleme: 17.5.2022 15:17

Gözler Türkiye'de! Finlandiya başbakanından flaş açıklama

AA
Gözler Türkiye’de! Finlandiya başbakanından flaş açıklama

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararının ardından gözler Türkiye çevrildi. Türkiye ve taraf ülkelerden açıklamalar peş peşe gelirken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye'nin bu süreçle ilgili sert tutum aldığını ve yapıcı müzakelerde çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi. İsveç'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da bulunduğu İsveç Parlamentosu'nda konuşma yaptı.

"YAPICI MÜZAKERELERDE ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM"

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA DURUMU BU GELİŞMEYİ PERÇİNLEDİ"

Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Rusya-Ukrayna savaşıyla güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık." diye konuştu.

ORTAK HAREKET EDECEKLER

NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç'in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niiinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel'de beraber yapacaklarını kaydetti.

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Gözler Türkiye'de! Finlandiya başbakanından flaş açıklama
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