Guardian İsrail yanlısı siber ağı ifşa etti: Filistin yanlısı aktivistleri hedef alıyor

Siyonist İsrail rejiminin, bir yandan Gazze Şeridi'nde soykırım yaparken bir yandan da sosyal ağlar üzerinden 'algı yarattığı' ve 'kara propaganda' yürüttüğü çok kez kanıtlanmıştı. Son olarak İngiliz The Guardian gazetesi, ABD, Avustralya ve İngiltere'de İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı konusunda kamuoyunu şekillendirmeyi amaçlayan ve Filistin yanlısı aktivistleri hedef alan 'Shrion' adlı İsrail yanlısı bir siber ağı ifşa etti. Guardian, ağın aralarında çok sayıda Yahudi'nin de bulunduğu Filistin yanlısı aktivistleri hedef aldığını ve Filistin yanlısı protestocuların kimliklerini ifşa edenlere 500 ila bin 500 dolar arasında değişen ödüller verdiğini belirtti.