Güle oynaya katliam hazırlığı

Dünyanın tüm uyarılarına meydan okuyan işgalci İsrail ordusunun Refah bölgesinde yüzlerce tankla katliam hazırlığı görüntülendi. Fransız AFP ajansının geçtiği karelerde tam olarak nerede konuşlandıkları belirtilmeyen, sadece İsrail'in güneyinde olduklarına dair bilgi verilen yüzlerce tank ve işgalci askerleri görüldü. İsrail dün Refah bölgesini de top mermileriyle vurmaya devam etti. Sabahın erken saatlerinde yoğun bir top ateşi açıldı. AFP'ye konuşan Filistinliler, "İsrail tankları daha önce 'güvenli' ilan ettikleri yerleri bile bombalıyor" dedi.İsrail, Refah'ta Hamas'a ait üsleri vurduğunu iddia ediyor. Ancak 3 gündür bölgede onlarca sivil daha yaşamını yitirdi. Al Jazeera'ya konuşan Filistinliler endişe içinde olduklarını ve gidecek, sığınacak hiçbir yerlerinin kalmadığını aktardı.İsrail, pazar günü roket saldırısından sonra kapanan Kerem Şalom sınır kapısından yardım kamyonlarının hâlâ geçtiğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler ise yardımların tamamen durduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Refah'taki her üç hastaneden birinin işlevini yerine getirmediğini söyledi. İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 80 bin kişi bölgeden ayrıldı.