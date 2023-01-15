Güneş’i karartmak için balonlar havalanıyor

Make Sunsets adlı bir çevre teknolojisi girişimi, iklim kriziyle mücadele etmek için tartışmalı ve kanıtlanmamış bir yönteme başvurdu.Girişim gezegeni soğutma amacıyla atmosferin stratosfer tabakasına kükürtdioksit parçacıkları salmaya başladı. 2022 sonunda Meksika'nın Baja California eyaletinde kükürtdioksitle dolu 1.8 metrelik helyum balonları gökyüzüne bırakıldı. Balonların yüksek irtifalara çıkınca kükürtdioksit partiküllerini serbest bırakması ve bu parçacıkların da Güneş ışığını uzaya geri yansıtarak yüzeye ulaşmasını engellemesi amaçlanıyor. Şirket, ocak ayı boyunca Meksika'dan gökyüzüne balon salmaya devam etmeyi planlıyor.