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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Güneş’i karartmak için balonlar havalanıyor

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Güneş’i karartmak için balonlar havalanıyor
Make Sunsets adlı bir çevre teknolojisi girişimi, iklim kriziyle mücadele etmek için tartışmalı ve kanıtlanmamış bir yönteme başvurdu.
Girişim gezegeni soğutma amacıyla atmosferin stratosfer tabakasına kükürtdioksit parçacıkları salmaya başladı. 2022 sonunda Meksika'nın Baja California eyaletinde kükürtdioksitle dolu 1.8 metrelik helyum balonları gökyüzüne bırakıldı. Balonların yüksek irtifalara çıkınca kükürtdioksit partiküllerini serbest bırakması ve bu parçacıkların da Güneş ışığını uzaya geri yansıtarak yüzeye ulaşmasını engellemesi amaçlanıyor. Şirket, ocak ayı boyunca Meksika'dan gökyüzüne balon salmaya devam etmeyi planlıyor.
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Güneş’i karartmak için balonlar havalanıyor
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