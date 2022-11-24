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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Güneş’in suratı asıldı modu düştü

AA
Güneş’in suratı asıldı modu düştü
Güneş'in geçen ay "gülümseyen" fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı. Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor" ifadesine yer verildi. Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların "koronal boşluklar" olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgârının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.
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Güneş’in suratı asıldı modu düştü
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