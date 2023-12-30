Güney Afrika dünyaya örnek oldu: İsrail’e karşı ‘soykırım davası’ açıldı!

Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Güney Afrika ve Filistin'in, "1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne" taraf olduğunu hatırlatan Avadallah, şunları söyledi: "Bu adımın önemi, İsrail'in işlediği soykırım suçunun, uluslararası sistemdeki en önemli mahkeme hükmünde olan ICJ önüne getirilmesi bakımından atılmış fiili bir adım olmasında yatıyor."

Avadallah, "Bu sadece bir açıklama değil fiili bir adımdır. Pek çok Arap ve yabancı ülke İsrail'in savaş suçu işlediğini açıkladı ancak şu ana kadar, İsrail'in bu suçtan ötürü hesap vermesi ve cezalandırılması adına uluslararası sistem içinde adım atan ülke Güney Afrika oldu." dedi.

Güney Afrika'nın sözleşmenin "acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören" maddesini aktif hale getirdiğini kaydeden Avadallah bunun, mahkemeden soruşturma bitmeden önce İsrail'in saldırılarının durması için hızlı bir adım atmasını istemesi anlamına geldiğini dile getirdi. Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Uluslararası Adalet Divanından, Güney Afrika'nın, "soykırım suçu işlenmesini engellemek için acil tedbir alınması" talebine ivedilikle yanıt vermesini istedi.