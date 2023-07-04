Güney Afrika’da elektrik kesintileri ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor

Güney Afrika Merkez Bankasının yayımladığı rapora göre, ülkede son yıllarda rekor seviyelere ulaşan elektrik kesintileri, üretim kapasitesini düşürerek ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkiliyor.

Geçen yıl Güney Afrika'da görülen 3 bin 776 saatlik elektrik kesintisinin ekonomik büyümeyi yüzde 0,7 ila 3,2 oranında yavaşlattığı öngörülüyor.

2022'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 3 KAT ARTTI

Elektrik üretiminin yüzde 80'inin kömürle çalışan santrallerden karşılandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, eskiyen altyapı ve sabotajlar, günde 8 saatin üstünde elektrik kesintilerinin yaşandığı derin bir elektrik krizine yol açıyor.

Raporda, 2022'de elektrik kesintilerinin 2021'e göre 3 kat arttığı belirtildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise kesintiler tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, bu yılın başından beri hemen her gün yaşanan kesintiler nedeniyle, ekonominin 2023'te hiç büyüyemeyeceğini öngörüyor.

Güney Afrika ekonomisi 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.