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Giriş Tarihi: 27.6.2022 10:08 Son Güncelleme: 27.6.2022 10:10

Güney Afrika'da gizemli ölümler! Cansız bedenleri yan yana dizilmiş halde bulundu

Güney Afrika’da gizemli ölümler! Cansız bedenleri yan yana dizilmiş halde bulundu

Güney Afrika'daki bir eğlence mekanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 22 kişi hayatını kaybetti. Cansız bedenleri yan yana bulunan kişilerin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Üstlerinde kan ve bir izin olmadığı kişilerin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.

ÖLÜM NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

GAZ ZEHİRLENMESİ OLABİLİR

Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Güney Afrika'da gizemli ölümler! Cansız bedenleri yan yana dizilmiş halde bulundu
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