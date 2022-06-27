Güney Afrika’da gizemli ölümler! Cansız bedenleri yan yana dizilmiş halde bulundu

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.