Güney Afrika’da katliam gibi kaza: 19’u çocuk 21 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti. Pongola ilçesinde N2 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hatalı sollama yapan kamyon, karşı yönden gelen okul servisine çarptı. Kazada yaşları 5 ila 12 arasında 19 okul öğrencisi ile 2 yetişkin yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra polise teslim oldu. Aşırı hız ve hatalı sollama yapan kamyonun, tüm trafik kurallarını açıkça ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.