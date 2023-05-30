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Giriş Tarihi: 30.5.2023 00:00

Güney Afrikalı Müslümanlar Başkan Erdoğan'ı kutladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Awqaf SA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AA
Güney Afrikalı Müslümanlar Başkan Erdoğan’ı kutladı

Awqaf SA'den yapılan yazılı açıklamada, "Vakfımız ve Güney Afrikalı Müslümanlar adına, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi ve iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seçimlerin adil ve şeffaf sonuçlarının, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve tüm dünyanın en önde gelen istikrarlı demokrasilerinden biri oluşuna kanıt teşkil edip, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu güven ve desteği yansıttığı vurgulandı.

Güney Afrikalı Müslümanların Türkiye'nin edindiği kazanımlardan ve olumlu değişimden gurur duyduğuna değinilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon ve adanmışlığının, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç olarak yeniden konumlandırılmasını sağladığı belirtildi.

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Güney Afrikalı Müslümanlar Başkan Erdoğan'ı kutladı
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