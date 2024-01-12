Katil İsrail’in soykırım davasında yeni gelişme: Müzakereler başladı

Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı. Söz konusu dava Lahey'de görüşülmeye devam ediyor.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarını görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı.