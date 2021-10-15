Güney Kore, 2 siber suç lideri için Interpol’e başvurdu

Güney Koreli yetkililer, Güney Kore ve ABD şirketlerini hedef alan büyük çaplı siber saldırılarda önemli rol oynadığını iddia ettiği 2 yabancı uyruklunun tutuklanması için Interpol'den yardım talebinde bulundu.

Kore Polis Teşkilatı, söz konusu şahıslar hakkında tutuklama emri aldıklarını ve şüphelilerin ülkeye getirilmesi için Interpol'ün "kırmızı bülten" çıkarması için başvuruda bulunulduğunu aktardı.

Güney Koreli yetkililer, kırmızı bültenle yakalama talebinde bulundukları 2 şüpheliden birinin Ukrayna vatandaşı olduğu dışında herhangi bilgi paylaşmadı.

Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, haziranda Ukrayna'da gözaltına alınan şüphelilerin, bilgisayar korsanlığı aracılığıyla elde ettikleri sanal para birimini akladıkları ve nakde çevirdikleri iddia edildi.