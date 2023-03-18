Güney Kore ile Japonya arasında istihbarat anlaşması

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Tokyo'da bir araya gelmesinden iki gün sonra, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımı anlaşmasını yeniden uygulamaya koyma sürecini başlattı. Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Askeri Enformasyonun Genel Güvenliği Mutabakatı'nın (GSOMIA) yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin tedbirler alınması talebiyle Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi.

Yetkililer, Dışişleri Bakanlığının yakında Japonya Dışişleri Bakanlığına resmi bir mektup göndermesinin beklendiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Yoon, 16 Mart'ta Tokyo'da Kişida ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki GSOMIA'nın normale döndürülmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. "Tamamen normalleştirilmesini ilan ettim." diyen Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine karşı iki ülkenin bilgi paylaşması gerektiğine inanıyorum." demişti. 2016 yılında imzalanan GSOMIA, Seul ile Tokyo arasındaki güvenlik işbirliğinin nadir örneklerinden biri olarak görülüyordu.

Ancak 2019'da eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in yönetimi, Tokyo'nun Seul'e yönelik ihracat kısıtlamalarını protesto etmek için mutabakatı feshetmeye karar vermiş, karar daha sonra askıya alınmıştı.