Güney Kore kar fırtınasına teslim oldu: Ölü sayısı yükseliyor

Güney Kore'de dünden beri etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kore Meteoroloji İdaresi'ne (KMA) göre kar kalınlığı Seul'ün Gwanak bölgesinde 40.2 santimetreye, Seongbuk bölgesinde ise 27.1 santimetreye ulaştı. Pyeongtaek'te golf sahasında kar temizlerken çöken bir yapının altında 1 kişi hayatını kaybetti. Bir otoparkta ise tentenin çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle toplam can kaybı 4'e yükseldi. Gece boyunca bazı araçlar yollarda kalırken, bazıları ise ilerlemekte güçlük çekti. Wonju şehrinde buzlanma nedeniyle 53 aracın karıştırdığı zincirleme kaza meydana geldi, 11 kişi yaralandı.