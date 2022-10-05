Güney Kore ordusu başarısız füze ateşlemesinin yarattığı endişe için özür diledi

Güney Kore ordusu, ABD ile ortak bir tatbikat sırasında başarısız bir füze fırlatmasının, Gangneung'da yaşayanları endişelendirmesi üzerine özür diledi. BBC'nin haberine göre, bölgede yaşayanlar bir patlama duyduklarını ve gece yangın gördüklerini bildirdi. Olaydan 7 saat sonra başarısız füze ateşlemesini kabul eden ordu yetkilileri, can kaybı olmadığını söyledi.

BAŞARISIZ OLUNDU

Güney Kore ordusu füzelerinden birinin fırlatılıp düştükten kısa bir süre sonra başarısız olduğunu doğruladı, ancak bunun ABD ile fırlatılanlardan ayrı olduğu belirtildi. Füzenin bir savaş başlığı taşıdığını ancak patlamadığını aktaran ordu yetkilileri, Gangneung'da endişeye neden olduğu için özür diledi.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin, Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin, Japonya hava sahasını aşan uzun menzilli balistik füze denemesi yapmasını kınarken ABD'nin bu denemeye cevaben Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne karadan karaya 4 füze ateşlemişti.