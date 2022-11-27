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Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:46

Güney Kore'de helikopter düştü! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güney Kore'nin bir ilçesine henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter düştü. Olay nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

İHA
Güney Kore’de helikopter düştü! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Yangyang ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Yerel saatle 10.50 sıralarında yaşanan kazada yere çakılan helikopter alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Helikopterin Sokcho, Goseong ve Yangyang ilçelerindeki yerel yönetimler tarafından orman yangınlarına karşı faaliyetler yürütmek için kiralandığı öğrenildi.

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Güney Kore'de helikopter düştü! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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