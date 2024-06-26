Güney Kore’de nüfus teşviki işe yarıyor

Güney Kore'de azalan doğum oranını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkedeki doğum oranına ilişkin güncel verileri yayımladı. Buna göre, Nisan 2024'te, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artışla 19 bin 49 bebek dünyaya geldi. Böylelikle ülkede nisanda doğan 19 bin 49 bebekle son 19 ayın zirvesi görüldü. Ülkede 2024 yılının ilk çeyreğindeki yeni doğan bebek sayısı 79 bin 523 olarak kayıtlara geçerken, bu dönemdeki doğurganlık oranı da 0.76 oldu.