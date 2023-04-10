Güney Kore’de panik: Kuzey Kore telefonu açmıyor!

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ve Güney Kore - ABD ittifakının bölgede yaptığı ortak tatbikatlar Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang'dan sürpriz bir hamle geldi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla yerel saatle 09.00 ve 17.00'de olmak üzere günde 2 kez yapılan rutin telefon aramalarına Kuzey Kore'nin 4 gün üst üste yanıt vermediğini duyurdu.