Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi: Devlet Başkanı canlı yayında açıkladı!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etti. Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİ ULUSAL MECLİS'E ÇAĞIRDI

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor. Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclis'e çağırdı.