Güney Kore’de tüyler ürperten cinayet: Öğretmen öğrencisini bıçakladı

Güney Kore'de Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40'lı yaşlarındaki bir öğretmenin sekiz yaşındaki bir kız öğrenciyi bıçaklayarak öldürmesi ülkeyi şoke etti.
Kurban, pazartesi günü yerel saatle 18:00'de bir okul binasının ikinci katında bıçak yaralarıyla bulundu ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurban bulunduğu sırada şüpheli öğretmen de yanında bulunuyordu.
Polis, şüpheli öğretmenin, Daejeon kentinde öğrencisini bıçakladığını itiraf ettiğini bildirdi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, salı günü olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi ve yetkilileri "bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almaya" çağırdı.
Salı günü kapalı olan okulun kapısına bazı mahalle sakinleri çiçek ve oyuncak bebek bıraktı.
ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN İZİN TALEP ETMİŞ
Daejeon Eğitim Ofisi, öğretmenin 9 Aralık'ta depresyon nedeniyle altı aylık izin talebinde bulunduğunu ancak bir doktorun kendisini çalışabilir olarak değerlendirmesinin ardından sadece 20 gün sonra okula geri döndüğünü bildirdi.
Yetkililer, öğretmenin bıçaklamadan birkaç gün önce şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu, hatta başka bir öğretmeni de baş kilidine aldığını bildirdi.
Yetkililer, kadının aralık ayındaki izninden bu yana hiçbir derse girmediğini ve sekiz yaşındaki öğrenciyle herhangi bir özel bağının olmadığını aktardı.