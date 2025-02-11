Güney Kore’de tüyler ürperten cinayet: Öğretmen öğrencisini bıçakladı

Güney Kore'de Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40'lı yaşlarındaki bir öğretmenin sekiz yaşındaki bir kız öğrenciyi bıçaklayarak öldürmesi ülkeyi şoke etti.

Kurban, pazartesi günü yerel saatle 18:00'de bir okul binasının ikinci katında bıçak yaralarıyla bulundu ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurban bulunduğu sırada şüpheli öğretmen de yanında bulunuyordu.

Polis, şüpheli öğretmenin, Daejeon kentinde öğrencisini bıçakladığını itiraf ettiğini bildirdi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, salı günü olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi ve yetkilileri "bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almaya" çağırdı.

Salı günü kapalı olan okulun kapısına bazı mahalle sakinleri çiçek ve oyuncak bebek bıraktı.