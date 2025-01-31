Güney Kore’de yanan uçağın karakutusu bulundu

Bir yetkili, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ancak taşınabilir bir bataryadan ya da kabin bagajı bölmesinde bulunan bir eşyadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı. Yetkili, soruşturma sırasında tekrar alev alması durumunda uçağın "patlayabileceğini" dile getirerek, "Uçağın yakıtını boşaltıp boşaltmayacağımıza karar vereceğiz ancak gövde hasar gördüğü için bu zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Uçağın karakutusunun bulunduğunu bildiren yetkili, güvenlik önlemlerine ilişkin planın açıklanacağını kaydetti.