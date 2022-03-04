Güney Kore’de yangın paniği: Nükleer santral için tehdit...

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 4 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, bu sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan yangında 22 ev ve 9 bina kül oldu.

Ulusal Yangın Ajansı yetkilileri, yangın nedeniyle 4 bin kişinin tahliye edildiğini, akşam saatlerinde alevleri söndürmek için yaklaşık 1000 itfaiyecinin mücadele ettiğini aktardı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRDİ

Yangının, kıyı bölgesindeki bir nükleer santral için geçici süreyle tehdit oluşturduğunu ifade eden yetkililer, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altında tutulan alevlerin rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiğini kaydetti.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemeye çalıştığını bildirdi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.