Güney Kore’den ‘casus uydu’ itirazı: Bu bir provokasyon eylemidir

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin yasa dışı provokasyonlarına karşı uluslararası toplumla birlikte hareket edeceği ve ABD ile güçlü savunma işbirliğini sürdüreceği belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Kim, 1 No'lu askeri keşif uydusunun tamamlandığını ve yetkililere, uydunun nisan sonuna kadar fırlatılmasını umarak talimat verdiğini belirtmişti.