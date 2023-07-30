Güney Koreli Bakan Park’tan Türkçe jest

Türkiye'nin Kore savaşındaki Türk şehitlerin kahramanlığından gelen bağla "kan kardeşi" olarak gördüğü Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Park Jin, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında, Bakan Park konuşmasına Türkçe başladı. Edinilen bilgiye göre, hiç Türkçe bilmeyen Park, Türkçe metin üzerinde çalışarak hitabı öyle gerçekleştirdi. Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakârlığını unutmadığını söyledi. Park, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin giderek güçlendiğini söyledi.