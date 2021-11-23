Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Güney Koreli eski diktatör Chun öldü
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Güney Koreli eski diktatör Chun öldü

Güney Koreli eski diktatör Chun öldü
GÜNEY Kore'de 1979'da darbe yapan diktatör Chun Doo-hwan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Son zamanlarda alzaymır ve kan kanseriyle mücadele eden Chun'un, başkent Seul'deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Chun, 1979 yılında darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra demokrasi yanlılarını sert bir şekilde bastırmış ve daha sonra yönetimdeyken işlediği suçlar nedeniyle hapse konulmuştu. Chun'un yönetimindeki ordu, Guwangju kentinde demokrasi talebiyle başlayan kitlesel gösterileri şiddetle bastırmıştı. Askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi ölmüştü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Koreli eski diktatör Chun öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA