Güney Koreli eski diktatör Chun öldü

GÜNEY Kore
'de 1979'da darbe yapan diktatör Chun Doo
-hwan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Son zamanlarda alzaymır ve kan kanseriyle mücadele eden Chun'un, başkent Seul
'deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Chun, 1979 yılında darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra demokrasi yanlılarını sert bir şekilde bastırmış ve daha sonra yönetimdeyken işlediği suçlar nedeniyle hapse konulmuştu. Chun'un yönetimindeki ordu, Guwangju
kentinde demokrasi talebiyle başlayan kitlesel gösterileri şiddetle bastırmıştı. Askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi ölmüştü.