Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan "molka" olarak değerlendirildi.

Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi | Video

Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifinin yayımladığı çevrim içi mesajda, "Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz." ifadesi kullanıldı.