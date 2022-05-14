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Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:23

Güney Osetya Rusya’ya katılım için referanduma gidiyor

DHA
Güney Osetya Rusya’ya katılım için referanduma gidiyor

Gürcistan’ın daha önce Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme planlarını "kabul edilemez" olarak kınadığı Güney Osetya, referanduma gidiyor. Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’da  17 Temmuz’da Rusya'ya katılmak için bir referandum düzenlenecek.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe" uygun olarak referanduma gidileceği belirtildi. Referandum 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ve halka "Güney Osetya ile Rusya'nın birleşmesini istiyor musunuz" sorusu sorulacak. Anatoli İlyiç Bibilov, 9 Mayıs'ta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetti ve 21 Mayıs'ta görevi Alan Gagloyev'e bırakması bekleniyor.

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Güney Osetya Rusya’ya katılım için referanduma gidiyor
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