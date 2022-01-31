Gürcistan’da maden ocağındaki patlamada:1 ölü, 8 yaralı

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

8 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan 8 kişi de başkent Tiflis'teki Yanık Merkezi'ne nakledildi. Yoğun bakımdaki hastaların durumunun oldukça ciddi olduğu ifade edildi. Hastalardan birinde yüzde 60 oranıdna yanık ve termal hasarın olduğu söylendi.