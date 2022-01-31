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Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:53 Son Güncelleme: 31.1.2022 12:02

Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada:1 ölü, 8 yaralı

AA
Gürcistan’da maden ocağındaki patlamada:1 ölü, 8 yaralı

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeninde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi; 8 kişi ise yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

8 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan 8 kişi de başkent Tiflis'teki Yanık Merkezi'ne nakledildi. Yoğun bakımdaki hastaların durumunun oldukça ciddi olduğu ifade edildi. Hastalardan birinde yüzde 60 oranıdna yanık ve termal hasarın olduğu söylendi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Tiflis Yanık Merkezi Müdürü Guga Kibaşidze yaralıların sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde 8 madenci getirildi. Tahminen metan gazı patlaması sonucu çeşitli yaralar aldılar. 3 kişi yoğun bakım bölümüne yerleştirildi, birinin durumu özellikle ağır." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri bakanlığı olayla ilgili olarak maden çalışmalarında güvenlik kurallarının ihlali maddesi kapsamında bir soruşturma başlattı.

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Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada:1 ölü, 8 yaralı
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