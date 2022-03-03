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Giriş Tarihi: 3.3.2022 20:19 Son Güncelleme: 3.3.2022 20:21

Gürcistan'dan sonra Moldova da AB üyeliği için başvuru yaptı

Gürcistan’dan sonra Moldova da AB üyeliği için başvuru yaptı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de, Gürcistan’ın AB'ye hızlı katılımına ilişkin başvuru dilekçesinin imzalandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, komşu ülkeleri harekete geçirdi. Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Moldova'da Avrupa Birliği üyesi olmak için resmi başvuru yaptı.

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Canlı yayında halka hitap eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesi için bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. "Bu başvuru dilekçemiz Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonuna yönelik bir sonraki önemli adımdır" diyen Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

Bugün Gürcistan için tarihi bir gün. Gürcistan adına AB üyeliği başvurusu belgesini imzalıyorum. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda atılan bir diğer önemli adımdır. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda bir diğer önemli adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfa açan ve atalarımızın tek bir Avrupa ailesinde birleşmeyi amaçlayan çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve bugün bile bunun korunmasına ve gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktayız.

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Gürcistan'dan sonra Moldova da AB üyeliği için başvuru yaptı
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