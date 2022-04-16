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Giriş Tarihi: 16.4.2022 13:39 Son Güncelleme: 16.4.2022 13:45

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de iftar programı düzenlendi

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de iftar programı düzenlendi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e bağlı Marneuli ilçesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, TİKA Tiflis Koordinatörlüğü ve Gürcistan Müslümanlar İdaresi işbirliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'den de Devlet yetkilileri davet edildi.

Marneuli'de düzenlenen iftar etkinliğine Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, TİKA Orta Asya ve Kafkasya Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faig Guliyev, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Marneuli'den Milletvekili Zaur Darğallı, Marneuli Belediye Başkanı Kenan Ömerov, Müslümanlar İdaresi Müftüleri ve Büyükelçili mensupları katıldı.

Etkinliğin moderatörü ünlü İlahiyatçı Hacı Hacıev misafirlerine Kur'an-ı Kerim okudu.

Kuran-ı Kerim okunduktan sonra misafirleri ağırlayan Doğu Gürcistan Müslümanlar İdaresi Müftüsü Etibar Eminov, Ramazan ayının öneminden, sevabından, orucun özü ve öğretilerinden konuştu.

Ramazan'ın rahmet ve merhamet ayı olduğunu, bize öğreten ve ona yakışan bir ay olduğunu söyleyen Şeyh Hacı Ramin İgidov ise, "Ramazan rahmet ve bereket ayı olması nedeniyle Ramazan ayında yapılması gereken vazifeleri Yüce Allah biz Müslümanlara bildirmiştir. Onun icin nerde bir yetim, bir ihtiyaç sahibi insan görsek elini tutup yardım etmemiz lazım. Bunu yapmasak eğer tutuğumuz orucun hiçbir manası kalmaz." diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca bölge ve ilçe din adamları, imamlar, yerel cemaat üyeleri, tanınmış kişiler, STK başkanları, Türkiye ve Azerbaycan büyükelçiliklerinin temsilcileri de katıldı.

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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de iftar programı düzenlendi
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