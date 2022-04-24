Guterres, Moskova ve Kiev’den önce Ankara’da Erdoğan ile görüşecek

Rusya- Ukrayna savaşında iki ay geride kalırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu hafta her iki ülke lideri ile yapacağı kritik görüşmeler öncesinde bugün Türkiye'ye geldi. BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi. Türkiye ziyaretinin ardından Guterres, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçerek Vladimir Putin ile görüşecek. BM sekreteri buradaki temasların ardından 28 Nisan'da da Ukrayna'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.Söz konusu görüşme ile ilgili konuşan Ukrayna lideri Zelenski, Guterres'in önce Rusya'ya gitmesine tepki gösterdi. Zelenski, "Savaş Rusya'da değil, Ukrayna'da. Rus sokaklarında ceset yok. İşgalin sonuçlarını görmek için önce Ukrayna'ya gelmek daha mantıklıydı" ifadelerini kullandı. Öte yandan savaşın başından bu yana ilk kez ABD'li üst düzey bir heyet Ukrayna'yı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın Kiev'i ziyaret edeceğini açıklayan Zelenski, ABD'li temsilcilerle Ukrayna'ya silah yardımının konuşulacağını belirtti.RUSYA'NIN 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yeniden kontrol sağladığı başkent Kiev'de dün siviller Paskalya bayramını kutladı. Polonya ve Romanya'ya giden bazı vatandaşlar bayramı aileleriyle birlikte kutlamak için ülkelerine geri döndü. Kiev'de uzun bir aradan sonra çok sayıda vatandaş Paskalya bayramı dolayısıyla dışarı çıkarak kiliselere akın etti. SABAH muhabirine açıklamada bulunan Papaz Feodosiy Vlaska, barış ve özgürlük vurgusu yaparak Ukrayna askerleri için sürekli dua ettiklerini söyledi. Kiliseleri sivil vatandaşların yanı sıra çok sayıda Ukrayna askeri de ziyaret etti. Diğer yandan hükümet, paskalya baramı dolayısıyla başkent Kiev ve çevresinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yeni önlemler aldı. Yetkililer, ağır bombardımanların devam ettiği bölgelerde Rusya'dan gelebilecek herhangi bir provokasyona karşı vatandaşları sokağa çıkmaması konusunda uyarıdı. Vatandaşların çevrimiçi yapılacak törenlere katılması istendi.