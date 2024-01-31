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Haberler Dünya Haberleri Guterres'ten UNWRA'nın yardımlarını kesen Batılı ülkelere tepki
Giriş Tarihi: 31.1.2024 18:29

Guterres'ten UNWRA'nın yardımlarını kesen Batılı ülkelere tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA yardımlarını askıya alan Batılı ülkelere tepki gösterdi. Guterres açıklamasında, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

AA
Guterres’ten UNWRA’nın yardımlarını kesen Batılı ülkelere tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" dedi.

"ULUSLARARASI ADALET DİVANININ KARARLARINA UYMAK ZORUNDASINIZ"

BM Genel Sekreteri Guterres, çatışmalarda hiçbir tarafın uluslararası hukuktan üstün olmadığını, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymanın zorunlu olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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Guterres'ten UNWRA'nın yardımlarını kesen Batılı ülkelere tepki
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