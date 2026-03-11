Haaretz: Batı Şeria’yı Yahudi terörizmi sardı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin başyazısında işgal altındaki Batı Şeria'da her geçen gün artan Yahudi terörizme dikkat çekildi. "Dünyanın gözü İran'dayken, Batı Şeria'da Yahudi terörizmi yükselişte" denilen yazıda bu vahşetin kamuoyunda yeterince konuşulmadığına vurgu yapıldı. Bölgedeki terörist Yahudi yerleşimciler sık sık İsrail polisi eşliğinde Filistinlilere saldırıyor ve hatta öldürüyor. Katil Yahudilerin hiçbiri de herhangi bir suçlama yöneltilmeden hayatına devam ediyor. Batı Şeria'daki zulmün yanı sıra İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde 6 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişi hayatını kaybederken, 1730 kişi yaralandı.