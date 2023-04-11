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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Haberleri yapay zekâ Fedha sunacak

Kuveyt News, yapay zekâ haber sunucusu Fedha’yı tanıttı. Test aşamasında olan Fedha, tanıtım videosunda Arapça “Ben Kuveyt News’te yapay zekâyla çalışan ilk sunucu Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz?” diyor

DHA
Haberleri yapay zekâ Fedha sunacak
Kuveyt merkezli haber kanalı Kuveyt News, 8 Nisan'da yapay zekâyla çalışan sanal haber sunucusu Fedha'yı tanıttı. Arapça konuşan Fedha, "Ben Kuveyt'te, Kuveyt News'te yapay zekâyla çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım" dedi. Kuveyt News, basına yaptığı açıklamada Fedha'nın test aşamasında olduğu ve internet üzerinden günlük haberleri okuyacağı belirtildi. Beyaz tişört, siyah bir ceket giyen Fedha'nın tanıtım videosunda sarışın olduğu görüldü. Yetkililer, Fedha'nın Kuveytlileri bir araya getiren çeşitliliği yansıttığını ifade etti. Fedha'nın, şirketin Twitter hesabından günlük olarak haber bültenlerini sunmasının planlandığı ve zamanla Kuveyt aksanıyla konuşmasının beklendiği vurgulandı.
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Haberleri yapay zekâ Fedha sunacak
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