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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:52

Hacıyev Ermenistan güçlerinin katliam fotoğraflarını paylaştı

DHA
Hacıyev Ermenistan güçlerinin katliam fotoğraflarını paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, resmi Twitter hesabından Ermenistan güçleri tarafından katledilen Azerbaycan askerlerine ait bir topu mezarın fotoğraflarını paylaştı. Toplu mezarın Hocavend ilinde çekildiği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.

4 BİN KİŞİ KAYIP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, tespit edilen toplu mezarın 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan güçleri tarafından katledilen Azerbaycan askerlerine ait olduğunu belirtti.

Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti: "Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor."

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Hacıyev Ermenistan güçlerinin katliam fotoğraflarını paylaştı
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