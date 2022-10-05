Hacıyev Ermenistan güçlerinin katliam fotoğraflarını paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.
4 BİN KİŞİ KAYIP
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, tespit edilen toplu mezarın 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan güçleri tarafından katledilen Azerbaycan askerlerine ait olduğunu belirtti.
Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti: "Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor."