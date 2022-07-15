Hafıza 15 Temmuz’un hiç bilinmeyen 252. ayakkabısı!

252. AYAKKABI

Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı zamanlarda bir gün; ziyarete gelen bir vatandaşın ayakkabısız dışarı çıktığını görmelerinin ardından kapanış öncesi son kontrollerde şehitlerimizin ayakkabıları bölümünde oraya ait olmayan bir çift ayakkabı bulduklarını belirterek, "Ayakkabının yanına gittiğimizde yanında 'Aziz Şehitlerim! Ruhunuz şad olsun. 252. ayakkabıyı her an bu vatan için şehadeti göze almış 80 milyon adına bırakıyorum' notunu bulduk." dedi.