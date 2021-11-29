Hafter milisleri, mahkeme binasını kuşattı

"Libya El-Ahrar" kanalının haberinde, Hafter milislerinden bir grubun askeri araçlarla ülkenin güneyinde yer alan Sebha mahkemesini kuşattığına ilişkin görüntüleri yayınlandı.

"BİZ SADECE MAHKEMENİN İÇİNDEKİ GÜVENLİKTEN SORUMLUYUZ"

"February" televizyon kanalında yayımlanan görüntüde ise sokaklardaki bazı adli polislerin, "Biz sadece mahkemenin içindeki güvenlikten sorumluyuz, ancak bir metre dışarısının bile bizimle ilgisi yok." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Seyfulislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri adaylığının reddedilmesine yönelik avukatı tarafından sunulan temyiz başvurusunun değerlendirilmesinin dün hakimlerden birinin geç kalması nedeniyle ertelendiğine işaret edilen haberlerde, bugün de mahkemenin kuşatılmasının söz konusu itirazın değerlendirilmesinin ikinci kez engellenmesine neden olduğu belirtiliyor.

"HAKİM VE YETKİLİLERİN GİRİŞİ ENGELLENİYOR"

Seyfulislam Kaddafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri bir gücün (kim olduğunu belirtilmiyor), Sebha Asliye Mahkemesi binasını çevrelediğini, hakimlerin ve yetkililerin girişini engellediğini" ifade etti.

Açıklamada, mahkeme binasının çevrelenmesinin, başkanlık seçimi adayı Seyfulislam Kaddafi'nin avukatı tarafından Yüksek Seçim Komisyonu'nun kararı karşısında yapılan itirazın değerlendirilmesinin ertelenmesine neden olduğu belirtildi.

Bazı gözlemciler, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın yeniden ön plana çıkmasının, popülaritesi eski rejimin destekçilerine dayanan Hafter'in adaylığı için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

NE OLMUŞTU?

Libya Yüksek Seçim Komisyonu 24 Kasım'da başkanlık seçimleri için 73 adaydan oluşan ön listeyi açıklamıştı. Başkanlık seçimi için 98 kişinin başvuruda bulunduğu süreçte Yüksek Seçim Komisyonu, aralarında Seyfulislam Kaddafi'nin de dahil olduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Hafter milislerinden bir grubun, 25 Kasım'da Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı avukatı tarafından sunulacak temyiz başvurusunu bozmak için Sebha Mahkemesine baskın düzenlediği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada ise Sebha'da mahkemeye yapılan saldırı haberlerinden duyulan rahatsızlık belirtilerek, seçimle ilgili her türlü şiddetin kınandığı aktarılmıştı.