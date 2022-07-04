Haiti Cumhurbaşkanına suikast şüphelisinin iadesi reddedildi

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanmıştı. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olarak suçlanan Christian Emmanuel Sanon, suikasttan iki ay önce Samir Handal'ın evini üç aylığına kiraladı ve iki ay boyunca burada yaşadı. Haitili yetkililer bu nedenle Handal'ın suikast ile bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.

INTERPOL KALDIRILDI

İstanbulAğır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasrı Salem Handal Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, şüpheli Handal'ın avukatları Mahmut Barlas ve Tuğçe Duygu Köksal katıldı. Handal'ın avukatı '' "Interpol'un tutuklama kararı kalkmış olmasına rağmen mahkemenizce bu hiç dikkate alınmadı. Haiti için güvenlik riskinin arttığına ilişkin rapor yayınladı. Hem Türkiye, hem ABD'den güvenlik riskine ilişkin uyarı yapıldı. Bunların dikkate alınmasını talep ediyoruz. Yargı sisteminin çetelerin eline geçtiğine ilişkin tespitler söz konusu. Haiti'den ülke durumunun sorulmasını ve bunlar geldikten sonra iade konusunda karar verilmesini talep ederiz" dedi.

''GÖNDERİLİRSEM ÖLDÜRÜLECEĞİM''

Duruşma savcısı, Adalet Bakanlığınca gönderilen yazıya göre şüphelinin kürek cezasından muaf olduğu belirtildiği gerekçesiyle iade edilebilir olduğunu belirterek tutukluluğunun devamını talep etti. Savunmasını gerçekleştiren Handal, '' "Interpol kararı sebebiyle mahkemeye çıktım ama şu anda üzerimde Interpol kararım yok. Bu sabah mahkemeye mektup gönderdim. Geri gönderilmek istemiyorum çünkü ben geri gönderilirsem işkence göreceğim, öldürüleceğim. Şu anda kırmızı bülten kararım kaldırılmıştır, cezaevinde kalmam için başka sebep var mıdır? Çünkü Interpol kararı yok. Türkiye'den adalet istiyorum'' dedi.

''HAİTİ'DE CİDDİ BİR AYAKLANMA VAR''

Handal'ın avukatı Mahmut Barsal "Haiti'de ciddi bir ayaklanma var, on binlerce kişi adalet olmadığı gerekçesiyle dışarıda. Cezaevlerinde su, tıbbi ekipman eksikliği var. Birleşmiş Milletleri yazısına göre tutuklukların öldüğüne ilişkin yazılar bulunuyor" diyerek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise esas incelemesi yapılmadığı ve yargılamanın iade talebine ilişkin olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

''MAHKEME MİLLETİN VİCDANIDIR''

Son sözü sorulan Samır Nasrı Handal ise "Masumum, adalet istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme Başkanı HAndal'ın avukatlarına karşı "Mahkemeler milletin vicdanıdır. O yüzden ceza yargılamasında ve iade yargılamasındaki usulü ve hukuki eksiklerinizle, mahkemeye 'Adil yargılama yapmadı' gibi bir suçlama yapamazsınız. Bir hakim için olarak en ağır şey budur. Bir daha böyle bir ithamda bulunacaksanız heyeti reddedin. Mahkemeyi suçlamanız incitici ve kırıcı. Bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum" dedi. Mahkeme heyeti Samır Nasrı Handal'ın iadesinin reddine ve tahliyesine karar verdi. Bu kararı duyan Handal, sevinçten yere kapaklandı.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Duruşma çıkışında Handal'ın avukatlarından Mahmut Barlas, "8 aydır inanılmaz yoğun bir süreç geçti. Adalet tecelli etti. İadenin reddi çok doğru bir karar açıkçası son duruşmalardan sonra beklemiyordum" dedi. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ise "Ciddi bir hukuk boşluğunun olduğu işkencenin, kötü muamelenin olduğu bir ülkeye gönderilmesi söz konusuydu. Biz mahkemenin Avrupa insan hakları sözleşmesi çerçevesince gerekeni yaptığını bu anlamda pozitif yükümlülüğünü yerine getirildiğini düşünüyoruz. Olması gereken oldu" dedi. Sonraki sürecin nasıl olacağına ilişkin soruya avukat Mahmut Barlas, "Yurtdışına çıkış yasağı verilmedi ve hakkındaki kırmızı bülten kalktı Amerika'ya dönmesinde engel olmadığını düşünüyorum. Amerika'da hakkında bir soruşturma yok" dedi.