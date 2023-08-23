Halatı kopan teleferikte kabusu yaşadılar! 500 metre yüksekte can pazarı

Askeri personelimize, yerel kurtarma ekiplerine ve tüm idarecilerimize, bu kritik kurtarma operasyonunda gösterdikleri kararlılık ve cesaret için teşekkür etmeliyim. Ayrıca, gelecekte halkımızın güvenliğini sağlamak için yönetimin bu tür tüm yerel teleferiklerde kapsamlı bir inceleme yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.