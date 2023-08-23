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Haberler Dünya Haberleri Halatı kopan teleferikte kabusu yaşadılar! 500 metre yüksekte can pazarı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:17

Halatı kopan teleferikte kabusu yaşadılar! 500 metre yüksekte can pazarı

Pakistan’da yaşanan olayda 8 kişi kabus dolu anlar yaşadı. Ülkenin Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir teleferiğin halatı seyir halindeyken koptu. 500 metre yükseklikte mahsur kalanlar 14 saat sonra kurtarılabildi.

AA
Halatı kopan teleferikte kabusu yaşadılar! 500 metre yüksekte can pazarı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde halatı kopan teleferikte mahsur kalan 8 kişi, karadan yürütülen 14 saatlik operasyonla dün gece kurtarıldı. Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Battagram bölgesinde, aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu 8 kişi, halatı kopan teleferikte mahsur kaldı.

Pakistan medyası, teleferiğin yaklaşık 500 metre yükseklikte asılı kaldığını duyurmuştu. Pakistan ordusu, bölgeye helikopterlerle giderek kurtarma operasyonunun nasıl yapılacağına ilişkin incelemeler yaptı. Yetkililer, yaklaşık 14 saat süren karadan yürütülen operasyonla mahsur kalan 8 kişi de kurtarıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Alvi, ülkedeki teleferikler için inceleme yapılması gerektiğini belirterek, "Battagram'da teleferikteki tüm çocukların sağ salim kurtarıldığını öğrendiğim için çok mutluyum.

Askeri personelimize, yerel kurtarma ekiplerine ve tüm idarecilerimize, bu kritik kurtarma operasyonunda gösterdikleri kararlılık ve cesaret için teşekkür etmeliyim. Ayrıca, gelecekte halkımızın güvenliğini sağlamak için yönetimin bu tür tüm yerel teleferiklerde kapsamlı bir inceleme yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

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Halatı kopan teleferikte kabusu yaşadılar! 500 metre yüksekte can pazarı
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