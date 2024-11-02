Hamaney’den tehdit: Sert yanıt vereceğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran'a karşı eylemleri nedeniyle hem İsrail hem de ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini" belirtti. Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin yıldönümünde kutlanan "Ulusal Öğrenci Günü" dolayısıyla kalabalık bir öğrenci topluluğunu kabul etti. İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve 26 Ekim'de İran'a saldırısına değinen Hamaney, "Düşmanlar hem siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir" diye konuştu. Hamaney, "Küstahlığa karşı koymak için, askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve yetkililer de şu anda bunları yapmakla meşgul" ifadelerini kullandı.