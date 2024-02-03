Hamas ABD’nin yarattığı Orta Doğu krizine ilişkin konuştu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İki Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal edildiği bu tehlikeli gerilimi, bölgenin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin söz konusu ülkelerdeki saldırıyla, "İsrail işgaline hizmet ettiği ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen suçları örtbas ettiği" vurgulandı.

Irak ve Suriye'deki noktalara düzenlenen saldırının "yangını körüklediğine" dikkati çeken Hamas, saldırının sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.