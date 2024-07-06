Hamas dünyaya seslendi: İsrail’in katliamına karşı durun!

Hamas'ın açıklamasında, gazetecilere, medya mensuplarına ve tüm uluslararası basın ve medya kuruluşlarına "Filistinli gazeteci dostlarını desteklemeleri ve İsrail'in bastırmaya çalıştığı mesajlarını dünyaya duyurmak için çalışmaları, İsrail'in onlara karşı işlediği vahşi suçları açığa vurma" çağrısında da bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirilmişti.