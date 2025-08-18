Hamas Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Son dakika haberleri: Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabulucu ülkelere bildirdi.
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum çocuğu katlettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmak üzere... Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.
NE OLMUŞTU?
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.