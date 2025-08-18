Hamas Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum çocuğu katlettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmak üzere... Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.