Hamas: Gazze’de kalıcı ateşkes önerilerine açığız

Hamas, 18 Ağustos'ta Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiği arabulucuların ateşkes önerisine bağlılığını yineledi. Hamas'tan yapılan açıklamada, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların koşulsuz girişine izin verilmesi ve gerçek bir esir değişiminin gerçekleştirilmesi için ortaya konacak her türlü öneri ve fikre açık olunduğu bildirildi.

Açıklamada, bu hedeflere ulaşmak için arabulucular aracılığıyla yürütülecek ciddi müzakerelere hazır olunduğu da vurgulandı.